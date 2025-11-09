Livepriset för Dvision Network idag är 0.00386935 USD.DVI börsvärdet är 954,820 USD. Följ prisuppdateringar för DVI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Dvision Network idag är 0.00386935 USD.DVI börsvärdet är 954,820 USD. Följ prisuppdateringar för DVI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Dvision Network (DVI) idag är $ 0.00386935, med en förändring på 1.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DVI till USD är$ 0.00386935 per DVI.
Dvision Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 954,820, med ett cirkulerande utbud på 246.77M DVI. Under de senaste 24 timmarna handlades DVI mellan $ 0.00380479 (lägsta) och $ 0.00400931 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.05, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00362714.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DVI med +1.04% under den senaste timmen och -41.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Dvision Network (DVI) Marknadsinformation
$ 954.82K
--
$ 3.87M
246.77M
1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Dvision Network är $ 954.82K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DVI är 246.77M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.87M.
Dvision Network Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00380479
lägsta under 24-timmar
$ 0.00400931
högsta under 24-timmar
$ 0.00380479
$ 0.00400931
$ 3.05
$ 0.00362714
+1.04%
-1.25%
-41.61%
-41.61%
Dvision Network (DVI) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Dvision Network till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Dvision Network till USD $ -0.0011303845. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Dvision Network till USD $ -0.0017045492. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Dvision Network till USD $ -0.005198570160263313.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-1.25%
30 dagar
$ -0.0011303845
-29.21%
60 dagar
$ -0.0017045492
-44.05%
90 dagar
$ -0.005198570160263313
-57.32%
Prisförutsägelse för Dvision Network
Dvision Network (DVI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DVI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Dvision Network (DVI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Dvision Network potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Dvision Network kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DVI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Dvision Network Price Prediction.
Vad är Dvision Network (DVI)
Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.
Folk frågar också: Andra frågor om Dvision Network
Hur mycket kommer 1 Dvision Network att vara värd år 2030?
Om Dvision Network skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Dvision Network-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Dvision Network idag?
Priset för Dvision Network är idag $ 0.00386935. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Dvision Network fortfarande en bra investering?
Dvision Network förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DVI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Dvision Network?
Dvision Network till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Dvision Network?
Livepriset för DVI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Dvision Network i den valuta du föredrar, besök DVI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Dvision Network?
Priset på DVI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Kommer Dvision Network-priset att stiga i år?
Dvision Network priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Dvision Network (DVI) för en mer djupgående analys.
