Dvision Network Pris idag

Livepriset för Dvision Network (DVI) idag är $ 0.00386935, med en förändring på 1.25% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DVI till USD är$ 0.00386935 per DVI.

Dvision Network rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 954,820, med ett cirkulerande utbud på 246.77M DVI. Under de senaste 24 timmarna handlades DVI mellan $ 0.00380479 (lägsta) och $ 0.00400931 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.05, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00362714.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DVI med +1.04% under den senaste timmen och -41.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dvision Network (DVI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 954.82K$ 954.82K $ 954.82K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M Cirkulationsutbud 246.77M 246.77M 246.77M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

