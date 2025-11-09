DROP Pris idag

Livepriset för DROP (DROP) idag är $ 5.89, med en förändring på 0.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DROP till USD är$ 5.89 per DROP.

DROP rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,829,648, med ett cirkulerande utbud på 989.17K DROP. Under de senaste 24 timmarna handlades DROP mellan $ 5.77 (lägsta) och $ 6.04 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 19.91, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.73.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DROP med -0.25% under den senaste timmen och +4.27% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DROP (DROP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.83M$ 5.83M $ 5.83M Cirkulationsutbud 989.17K 989.17K 989.17K Totalt utbud 989,170.873007 989,170.873007 989,170.873007

