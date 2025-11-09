Dreamsync Pris idag

Livepriset för Dreamsync (DREAM) idag är --, med en förändring på 3.81% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DREAM till USD är-- per DREAM.

Dreamsync rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 699,365, med ett cirkulerande utbud på 999.99M DREAM. Under de senaste 24 timmarna handlades DREAM mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00437362, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DREAM med -0.73% under den senaste timmen och -26.85% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dreamsync (DREAM) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 699.37K$ 699.37K $ 699.37K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 699.37K$ 699.37K $ 699.37K Cirkulationsutbud 999.99M 999.99M 999.99M Totalt utbud 999,992,998.692206 999,992,998.692206 999,992,998.692206

Det aktuella börsvärdet för Dreamsync är $ 699.37K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DREAM är 999.99M, med ett totalt utbud på 999992998.692206. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 699.37K.