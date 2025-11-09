DOUBT Pris idag

Livepriset för DOUBT (DOUBT) idag är $ 0.00507736, med en förändring på 5.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOUBT till USD är$ 0.00507736 per DOUBT.

DOUBT rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,810,624, med ett cirkulerande utbud på 950.00M DOUBT. Under de senaste 24 timmarna handlades DOUBT mellan $ 0.00491009 (lägsta) och $ 0.00534442 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0090364, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00462953.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOUBT med +0.79% under den senaste timmen och -6.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DOUBT (DOUBT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Cirkulationsutbud 950.00M 950.00M 950.00M Totalt utbud 950,000,000.0 950,000,000.0 950,000,000.0

