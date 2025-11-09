Dolphin Pris (DPHN)
Livepriset för Dolphin (DPHN) idag är $ 0.01235707, med en förändring på 1.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DPHN till USD är$ 0.01235707 per DPHN.
Dolphin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,153,437, med ett cirkulerande utbud på 497.97M DPHN. Under de senaste 24 timmarna handlades DPHN mellan $ 0.01220153 (lägsta) och $ 0.01264323 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02226817, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01112509.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DPHN med -0.25% under den senaste timmen och -37.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Dolphin är $ 6.15M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DPHN är 497.97M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.36M.
-0.25%
-1.45%
-37.53%
-37.53%
Under dagen var prisförändringen på Dolphin till USD $ -0.00018292531978638.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Dolphin till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Dolphin till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Dolphin till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -0.00018292531978638
|-1.45%
|30 dagar
|$ 0
|--
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Dolphin potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.
Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.
The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.
By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.
The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC
De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet
Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel
Dagens bästa kryptopumpar
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.