Dolphin Pris idag

Livepriset för Dolphin (DPHN) idag är $ 0.01235707, med en förändring på 1.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DPHN till USD är$ 0.01235707 per DPHN.

Dolphin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 6,153,437, med ett cirkulerande utbud på 497.97M DPHN. Under de senaste 24 timmarna handlades DPHN mellan $ 0.01220153 (lägsta) och $ 0.01264323 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02226817, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01112509.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DPHN med -0.25% under den senaste timmen och -37.53% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dolphin (DPHN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 6.15M$ 6.15M $ 6.15M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.36M$ 12.36M $ 12.36M Cirkulationsutbud 497.97M 497.97M 497.97M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Dolphin är $ 6.15M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DPHN är 497.97M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.36M.