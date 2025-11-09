DogeX Pris idag

Livepriset för DogeX (DOGEX) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOGEX till USD är-- per DOGEX.

DogeX rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,581.92, med ett cirkulerande utbud på 999.40M DOGEX. Under de senaste 24 timmarna handlades DOGEX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOGEX med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DogeX (DOGEX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.58K$ 5.58K $ 5.58K Cirkulationsutbud 999.40M 999.40M 999.40M Totalt utbud 999,403,650.419252 999,403,650.419252 999,403,650.419252

Det aktuella börsvärdet för DogeX är $ 5.58K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DOGEX är 999.40M, med ett totalt utbud på 999403650.419252. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 5.58K.