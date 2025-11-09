Docker Pris idag

Livepriset för Docker (DOCKERZXBT) idag är $ 0.00393008, med en förändring på 9.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DOCKERZXBT till USD är$ 0.00393008 per DOCKERZXBT.

Docker rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,820,581, med ett cirkulerande utbud på 972.14M DOCKERZXBT. Under de senaste 24 timmarna handlades DOCKERZXBT mellan $ 0.00389874 (lägsta) och $ 0.00443975 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00981968, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DOCKERZXBT med -0.03% under den senaste timmen och -16.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Docker (DOCKERZXBT) Marknadsinformation

