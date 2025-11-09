Dialectic ETH Vault Pris idag

Livepriset för Dialectic ETH Vault (DETH) idag är $ 3,398.91, med en förändring på 1.31% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DETH till USD är$ 3,398.91 per DETH.

Dialectic ETH Vault rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 33,394,457, med ett cirkulerande utbud på 9.83K DETH. Under de senaste 24 timmarna handlades DETH mellan $ 3,368.42 (lägsta) och $ 3,482.47 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4,757.52, medan det lägsta priset någonsin var $ 3,098.17.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DETH med -0.51% under den senaste timmen och -12.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dialectic ETH Vault (DETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 33.39M$ 33.39M $ 33.39M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.39M$ 33.39M $ 33.39M Cirkulationsutbud 9.83K 9.83K 9.83K Totalt utbud 9,826.191459165255 9,826.191459165255 9,826.191459165255

Det aktuella börsvärdet för Dialectic ETH Vault är $ 33.39M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DETH är 9.83K, med ett totalt utbud på 9826.191459165255. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 33.39M.