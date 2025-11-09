Developer Camp Pris idag

Livepriset för Developer Camp (DEVELOPER) idag är $ 0.0018776, med en förändring på 8.33% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEVELOPER till USD är$ 0.0018776 per DEVELOPER.

Developer Camp rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,801,138, med ett cirkulerande utbud på 959.28M DEVELOPER. Under de senaste 24 timmarna handlades DEVELOPER mellan $ 0.00176273 (lägsta) och $ 0.00206205 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00934615, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEVELOPER med -0.78% under den senaste timmen och -37.02% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Developer Camp (DEVELOPER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Cirkulationsutbud 959.28M 959.28M 959.28M Totalt utbud 959,278,802.299783 959,278,802.299783 959,278,802.299783

