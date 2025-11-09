DESU Pris idag

Livepriset för DESU (DESU) idag är $ 0.00015492, med en förändring på 10.04% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DESU till USD är$ 0.00015492 per DESU.

DESU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 154,485, med ett cirkulerande utbud på 1.00B DESU. Under de senaste 24 timmarna handlades DESU mellan $ 0.00015458 (lägsta) och $ 0.00017453 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00359485, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00013144.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DESU med -0.81% under den senaste timmen och -45.43% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DESU (DESU) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 154.49K$ 154.49K $ 154.49K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 154.49K$ 154.49K $ 154.49K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

