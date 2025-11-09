Derpy Pris idag

Livepriset för Derpy (DERPY) idag är $ 0.00001154, med en förändring på 1.35% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DERPY till USD är$ 0.00001154 per DERPY.

Derpy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 11,534.35, med ett cirkulerande utbud på 999.67M DERPY. Under de senaste 24 timmarna handlades DERPY mellan $ 0.0000116 (lägsta) och $ 0.00001171 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00093001, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000116.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DERPY med -1.26% under den senaste timmen och -37.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Derpy (DERPY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.53K$ 11.53K $ 11.53K Cirkulationsutbud 999.67M 999.67M 999.67M Totalt utbud 999,667,197.644131 999,667,197.644131 999,667,197.644131

