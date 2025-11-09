Deri Protocol Pris idag

Livepriset för Deri Protocol (DERI) idag är $ 0.00336578, med en förändring på 2.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DERI till USD är$ 0.00336578 per DERI.

Deri Protocol rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 441,573, med ett cirkulerande utbud på 131.19M DERI. Under de senaste 24 timmarna handlades DERI mellan $ 0.00328761 (lägsta) och $ 0.00338855 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.77, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00200107.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DERI med -0.29% under den senaste timmen och -8.44% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Deri Protocol (DERI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 441.57K$ 441.57K $ 441.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Cirkulationsutbud 131.19M 131.19M 131.19M Totalt utbud 490,441,296.592577 490,441,296.592577 490,441,296.592577

