Deploy Pris idag

Livepriset för Deploy (DEPLOY) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEPLOY till USD är-- per DEPLOY.

Deploy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,942.37, med ett cirkulerande utbud på 100.00M DEPLOY. Under de senaste 24 timmarna handlades DEPLOY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00521804, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEPLOY med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Deploy (DEPLOY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 8.94K$ 8.94K $ 8.94K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Deploy är $ 8.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DEPLOY är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 8.94K.