DeFrogs Pris idag

Livepriset för DeFrogs (DEFROGS) idag är $ 37.79, med en förändring på 0.92% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DEFROGS till USD är$ 37.79 per DEFROGS.

DeFrogs rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 377,357, med ett cirkulerande utbud på 10.00K DEFROGS. Under de senaste 24 timmarna handlades DEFROGS mellan $ 37.54 (lägsta) och $ 38.31 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3,930.55, medan det lägsta priset någonsin var $ 34.07.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DEFROGS med -0.53% under den senaste timmen och -12.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

DeFrogs (DEFROGS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 377.36K$ 377.36K $ 377.36K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 377.36K$ 377.36K $ 377.36K Cirkulationsutbud 10.00K 10.00K 10.00K Totalt utbud 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Det aktuella börsvärdet för DeFrogs är $ 377.36K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av DEFROGS är 10.00K, med ett totalt utbud på 10000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 377.36K.