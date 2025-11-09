Dechat Pris idag

Livepriset för Dechat (DECHAT) idag är $ 0.00362019, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DECHAT till USD är$ 0.00362019 per DECHAT.

Dechat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,401.95, med ett cirkulerande utbud på 3.70M DECHAT. Under de senaste 24 timmarna handlades DECHAT mellan $ 0.00358959 (lägsta) och $ 0.00366574 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 8.15, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00150656.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DECHAT med 0.00% under den senaste timmen och +5.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Dechat (DECHAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.40K$ 13.40K $ 13.40K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 90.51K$ 90.51K $ 90.51K Cirkulationsutbud 3.70M 3.70M 3.70M Totalt utbud 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

