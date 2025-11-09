CTOC Pris idag

Livepriset för CTOC (CTOC) idag är $ 0.03261392, med en förändring på 0.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CTOC till USD är$ 0.03261392 per CTOC.

CTOC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,972,676, med ett cirkulerande utbud på 60.50M CTOC. Under de senaste 24 timmarna handlades CTOC mellan $ 0.03237873 (lägsta) och $ 0.03277658 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.154429, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00791853.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CTOC med -0.16% under den senaste timmen och +0.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CTOC (CTOC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.97M$ 1.97M $ 1.97M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 163.04M$ 163.04M $ 163.04M Cirkulationsutbud 60.50M 60.50M 60.50M Totalt utbud 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

