CryptoPeso Pris idag

Livepriset för CryptoPeso (CRP) idag är $ 0.069597, med en förändring på 1.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRP till USD är$ 0.069597 per CRP.

CryptoPeso rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,601,048, med ett cirkulerande utbud på 23.00M CRP. Under de senaste 24 timmarna handlades CRP mellan $ 0.069305 (lägsta) och $ 0.072208 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.110133, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.062.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRP med -0.18% under den senaste timmen och -6.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CryptoPeso (CRP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Cirkulationsutbud 23.00M 23.00M 23.00M Totalt utbud 23,000,000.0 23,000,000.0 23,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CryptoPeso är $ 1.60M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CRP är 23.00M, med ett totalt utbud på 23000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.60M.