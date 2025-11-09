CryptoLoots Pris (CLOOTS)
Livepriset för CryptoLoots (CLOOTS) idag är --, med en förändring på 6.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLOOTS till USD är-- per CLOOTS.
CryptoLoots rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,484, med ett cirkulerande utbud på 985.21M CLOOTS. Under de senaste 24 timmarna handlades CLOOTS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00211204, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig CLOOTS med -1.47% under den senaste timmen och -10.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för CryptoLoots är $ 101.48K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CLOOTS är 985.21M, med ett totalt utbud på 985206138.46286. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 101.48K.
-1.47%
-6.41%
-10.01%
-10.01%
Under dagen var prisförändringen på CryptoLoots till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på CryptoLoots till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på CryptoLoots till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på CryptoLoots till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|-6.41%
|30 dagar
|$ 0
|+68.03%
|60 dagar
|$ 0
|-43.15%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på CryptoLoots potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.
Cryptoloots
Copy
tokenomicsToken CryptoLoots
The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.
The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.
Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.
