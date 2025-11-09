BörsDEX+
Livepriset för CryptoLoots idag är 0 USD.CLOOTS börsvärdet är 101,484 USD. Följ prisuppdateringar för CLOOTS till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om CLOOTS

CLOOTS prisinformation

Vad är CLOOTS

CLOOTS officiell webbplats

CLOOTS tokenomics

CLOOTS Prisförutsägelse

CryptoLoots Logotyp

CryptoLoots Pris (CLOOTS)

Onoterad

1 CLOOTS-till-USD pris i realtid:

$0.00010301
-6.40%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart.
USD
CryptoLoots (CLOOTS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:05:07 (UTC+8)

CryptoLoots Pris idag

Livepriset för CryptoLoots (CLOOTS) idag är --, med en förändring på 6.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLOOTS till USD är-- per CLOOTS.

CryptoLoots rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,484, med ett cirkulerande utbud på 985.21M CLOOTS. Under de senaste 24 timmarna handlades CLOOTS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00211204, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CLOOTS med -1.47% under den senaste timmen och -10.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CryptoLoots (CLOOTS) Marknadsinformation

$ 101.48K
--
$ 101.48K
985.21M
985,206,138.46286
Det aktuella börsvärdet för CryptoLoots är $ 101.48K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CLOOTS är 985.21M, med ett totalt utbud på 985206138.46286. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 101.48K.

CryptoLoots Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.00211204
$ 0
-1.47%

-6.41%

-10.01%

-10.01%

CryptoLoots (CLOOTS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på CryptoLoots till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på CryptoLoots till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på CryptoLoots till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på CryptoLoots till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-6.41%
30 dagar$ 0+68.03%
60 dagar$ 0-43.15%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för CryptoLoots

CryptoLoots (CLOOTS) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för CLOOTS $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
CryptoLoots (CLOOTS) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på CryptoLoots potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som CryptoLoots kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för CLOOTS prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på CryptoLoots Price Prediction.

Vad är CryptoLoots (CLOOTS)

CryptoLoots is an innovative web platform that brings the excitement of loot boxes into the world of cryptocurrencies. Through a roulette-style animation, each box offers the chance to win amazing prizes, such as cryptocurrencies or NFTs. The entire process is backed by a fully transparent algorithmic system linked to the EOS blockchain, ensuring a secure, fair, and verifiable experience for the user.

Cryptoloots

tokenomicsToken CryptoLoots

The CryptoLoots token is a token built on the Solana network, set to launch on the Letsbonk.fun platform on August 11, 2025. The main goal of this token is to boost visibility for the casino, reward token holders, and foster a united and passionate community.

The token will have a unique utility: holders will be able to stake it on our platform and receive rewards in USDT. These rewards will come from 10% of CryptoLoots' net revenue.

Another source of value for the CryptoLoots token is that an additional 10% of the net revenue from the CryptoLoots casino will be used to buy back tokens from the market and automatically burn them. This creates constant liquidity for the token, contributes to price appreciation, and reduces the total supply in circulation.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

CryptoLoots (CLOOTS) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om CryptoLoots

Hur mycket kommer 1 CryptoLoots att vara värd år 2030?
Om CryptoLoots skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella CryptoLoots-priser och förväntad avkastning.
CryptoLoots (CLOOTS) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om CryptoLoots

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.