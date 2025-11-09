CryptoLoots Pris idag

Livepriset för CryptoLoots (CLOOTS) idag är --, med en förändring på 6.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLOOTS till USD är-- per CLOOTS.

CryptoLoots rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 101,484, med ett cirkulerande utbud på 985.21M CLOOTS. Under de senaste 24 timmarna handlades CLOOTS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00211204, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CLOOTS med -1.47% under den senaste timmen och -10.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CryptoLoots (CLOOTS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 101.48K$ 101.48K $ 101.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 101.48K$ 101.48K $ 101.48K Cirkulationsutbud 985.21M 985.21M 985.21M Totalt utbud 985,206,138.46286 985,206,138.46286 985,206,138.46286

