Crypto Factor Pris idag

Livepriset för Crypto Factor (CFR) idag är $ 0.01225897, med en förändring på 2.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CFR till USD är$ 0.01225897 per CFR.

Crypto Factor rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,223,135, med ett cirkulerande utbud på 100.00M CFR. Under de senaste 24 timmarna handlades CFR mellan $ 0.01201631 (lägsta) och $ 0.01290414 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0402748, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01086183.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CFR med -0.66% under den senaste timmen och -10.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Crypto Factor (CFR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

