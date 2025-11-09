Cronos Legends Pris idag

Livepriset för Cronos Legends (CLG) idag är $ 111.01, med en förändring på 4.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLG till USD är$ 111.01 per CLG.

Cronos Legends rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 37,249, med ett cirkulerande utbud på 335.55 CLG. Under de senaste 24 timmarna handlades CLG mellan $ 111.08 (lägsta) och $ 116.25 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 474.6, medan det lägsta priset någonsin var $ 52.75.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CLG med -1.24% under den senaste timmen och -13.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cronos Legends (CLG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 37.25K$ 37.25K $ 37.25K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 53.06K$ 53.06K $ 53.06K Cirkulationsutbud 335.55 335.55 335.55 Totalt utbud 477.9525 477.9525 477.9525

