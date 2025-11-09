Cosmo Pris idag

Livepriset för Cosmo (COSMO) idag är $ 0.00004461, med en förändring på 16.88% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COSMO till USD är$ 0.00004461 per COSMO.

Cosmo rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 40,479, med ett cirkulerande utbud på 905.20M COSMO. Under de senaste 24 timmarna handlades COSMO mellan $ 0.00003805 (lägsta) och $ 0.00004639 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00089054, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000331.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COSMO med +0.08% under den senaste timmen och +3.78% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cosmo (COSMO) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 40.48K$ 40.48K $ 40.48K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 40.48K$ 40.48K $ 40.48K Cirkulationsutbud 905.20M 905.20M 905.20M Totalt utbud 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

