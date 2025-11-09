Convergence Pris idag

Livepriset för Convergence (CONV) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CONV till USD är-- per CONV.

Convergence rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 13,163.69, med ett cirkulerande utbud på 3.93B CONV. Under de senaste 24 timmarna handlades CONV mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.251715, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CONV med -- under den senaste timmen och -8.69% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Convergence (CONV) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 13.16K$ 13.16K $ 13.16K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 33.49K$ 33.49K $ 33.49K Cirkulationsutbud 3.93B 3.93B 3.93B Totalt utbud 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

