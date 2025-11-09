ComputerStrategy Pris idag

Livepriset för ComputerStrategy (CMPSTR) idag är --, med en förändring på 0.54% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CMPSTR till USD är-- per CMPSTR.

ComputerStrategy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,634.08, med ett cirkulerande utbud på 931.60M CMPSTR. Under de senaste 24 timmarna handlades CMPSTR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CMPSTR med -- under den senaste timmen och -35.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ComputerStrategy (CMPSTR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Cirkulationsutbud 931.60M 931.60M 931.60M Totalt utbud 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446 931,596,964.5336446

Det aktuella börsvärdet för ComputerStrategy är $ 12.63K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CMPSTR är 931.60M, med ett totalt utbud på 931596964.5336446. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 12.63K.