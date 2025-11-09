ColdPL Pris idag

Livepriset för ColdPL (COLDPL) idag är $ 0.00029856, med en förändring på 0.01% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för COLDPL till USD är$ 0.00029856 per COLDPL.

ColdPL rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 298,556, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M COLDPL. Under de senaste 24 timmarna handlades COLDPL mellan $ 0.00029853 (lägsta) och $ 0.00029856 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0021093, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001194.

I kortsiktigt resultat, rörde sig COLDPL med -- under den senaste timmen och -5.19% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ColdPL (COLDPL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 298.56K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 298.56K Cirkulationsutbud 1000.00M Totalt utbud 999,995,724.646193

