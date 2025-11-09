CODY Pris idag

Livepriset för CODY (CODY) idag är --, med en förändring på 2.32% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CODY till USD är-- per CODY.

CODY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 781,732, med ett cirkulerande utbud på 76.59B CODY. Under de senaste 24 timmarna handlades CODY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CODY med +1.25% under den senaste timmen och -25.83% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CODY (CODY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 781.73K$ 781.73K $ 781.73K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Cirkulationsutbud 76.59B 76.59B 76.59B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CODY är $ 781.73K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CODY är 76.59B, med ett totalt utbud på 100000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.02M.