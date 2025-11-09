CodEase Pris idag

Livepriset för CodEase (CODON) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CODON till USD är-- per CODON.

CodEase rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 23,402, med ett cirkulerande utbud på 953.93M CODON. Under de senaste 24 timmarna handlades CODON mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CODON med -- under den senaste timmen och -8.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CodEase (CODON) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 23.40K$ 23.40K $ 23.40K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.53K$ 24.53K $ 24.53K Cirkulationsutbud 953.93M 953.93M 953.93M Totalt utbud 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582 999,798,810.0710582

Det aktuella börsvärdet för CodEase är $ 23.40K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CODON är 953.93M, med ett totalt utbud på 999798810.0710582. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.53K.