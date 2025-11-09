Cod3x Pris idag

Livepriset för Cod3x (CDX) idag är $ 0.053831, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CDX till USD är$ 0.053831 per CDX.

Cod3x rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,644,722, med ett cirkulerande utbud på 49.13M CDX. Under de senaste 24 timmarna handlades CDX mellan $ 0.052873 (lägsta) och $ 0.054445 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.251359, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01749092.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CDX med -0.17% under den senaste timmen och -24.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cod3x (CDX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M Cirkulationsutbud 49.13M 49.13M 49.13M Totalt utbud 49,130,305.90761675 49,130,305.90761675 49,130,305.90761675

