CLONES Pris idag

Livepriset för CLONES (CLONES) idag är --, med en förändring på 1.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLONES till USD är-- per CLONES.

CLONES rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 196,272, med ett cirkulerande utbud på 975.00M CLONES. Under de senaste 24 timmarna handlades CLONES mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00472169, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CLONES med -0.92% under den senaste timmen och -15.13% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CLONES (CLONES) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 196.27K$ 196.27K $ 196.27K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 201.31K$ 201.31K $ 201.31K Cirkulationsutbud 975.00M 975.00M 975.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

