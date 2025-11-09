ChicagoCoin Pris idag

Livepriset för ChicagoCoin (CLT) idag är $ 0.00377591, med en förändring på 0.91% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CLT till USD är$ 0.00377591 per CLT.

ChicagoCoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 2,265,435, med ett cirkulerande utbud på 600.00M CLT. Under de senaste 24 timmarna handlades CLT mellan $ 0.00375508 (lägsta) och $ 0.00383637 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00507574, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0021948.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CLT med -0.42% under den senaste timmen och -1.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ChicagoCoin (CLT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M Cirkulationsutbud 600.00M 600.00M 600.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för ChicagoCoin är $ 2.27M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CLT är 600.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.78M.