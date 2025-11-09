Chi Pris idag

Livepriset för Chi (気) idag är --, med en förändring på 4.49% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för 気 till USD är-- per 気.

Chi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 19,578.12, med ett cirkulerande utbud på 999.65M 気. Under de senaste 24 timmarna handlades 気 mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00205066, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig 気 med -1.05% under den senaste timmen och -21.94% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Chi (気) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 19.58K$ 19.58K $ 19.58K Cirkulationsutbud 999.65M 999.65M 999.65M Totalt utbud 999,650,180.25502 999,650,180.25502 999,650,180.25502

