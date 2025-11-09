CheckDot Pris idag

Livepriset för CheckDot (CDT) idag är $ 0.05312, med en förändring på 3.62% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CDT till USD är$ 0.05312 per CDT.

CheckDot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 392,128, med ett cirkulerande utbud på 7.39M CDT. Under de senaste 24 timmarna handlades CDT mellan $ 0.053064 (lägsta) och $ 0.056183 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.33, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00930431.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CDT med -0.75% under den senaste timmen och -9.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CheckDot (CDT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 392.13K$ 392.13K $ 392.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 530.58K$ 530.58K $ 530.58K Cirkulationsutbud 7.39M 7.39M 7.39M Totalt utbud 9,999,250.0 9,999,250.0 9,999,250.0

