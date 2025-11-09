Chatrix Pris idag

Livepriset för Chatrix (CRX) idag är $ 0.00004455, med en förändring på 0.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CRX till USD är$ 0.00004455 per CRX.

Chatrix rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 33,847, med ett cirkulerande utbud på 758.68M CRX. Under de senaste 24 timmarna handlades CRX mellan $ 0.00004183 (lägsta) och $ 0.00004497 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00098976, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00003041.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CRX med -0.81% under den senaste timmen och +19.31% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Chatrix (CRX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 33.85K$ 33.85K $ 33.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 39.03K$ 39.03K $ 39.03K Cirkulationsutbud 758.68M 758.68M 758.68M Totalt utbud 874,906,470.476795 874,906,470.476795 874,906,470.476795

