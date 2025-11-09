catty Pris idag

Livepriset för catty (CATTY) idag är --, med en förändring på 0.02% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CATTY till USD är-- per CATTY.

catty rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 75,544, med ett cirkulerande utbud på 999.94M CATTY. Under de senaste 24 timmarna handlades CATTY mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CATTY med -- under den senaste timmen och -20.08% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

catty (CATTY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 75.54K$ 75.54K $ 75.54K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 75.54K$ 75.54K $ 75.54K Cirkulationsutbud 999.94M 999.94M 999.94M Totalt utbud 999,937,451.036046 999,937,451.036046 999,937,451.036046

Det aktuella börsvärdet för catty är $ 75.54K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CATTY är 999.94M, med ett totalt utbud på 999937451.036046. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 75.54K.