CatSlap Pris idag

Livepriset för CatSlap (SLAP) idag är --, med en förändring på 0.85% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLAP till USD är-- per SLAP.

CatSlap rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,677,331, med ett cirkulerande utbud på 3.95B SLAP. Under de senaste 24 timmarna handlades SLAP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01007296, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLAP med -0.67% under den senaste timmen och -13.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CatSlap (SLAP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Cirkulationsutbud 3.95B 3.95B 3.95B Totalt utbud 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448 7,547,128,957.623448

