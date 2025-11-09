CATS Pris idag

Livepriset för CATS (CATS) idag är --, med en förändring på 1.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CATS till USD är-- per CATS.

CATS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 356,520, med ett cirkulerande utbud på 600.00B CATS. Under de senaste 24 timmarna handlades CATS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CATS med -0.79% under den senaste timmen och -16.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CATS (CATS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 356.52K$ 356.52K $ 356.52K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 356.52K$ 356.52K $ 356.52K Cirkulationsutbud 600.00B 600.00B 600.00B Totalt utbud 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0 600,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CATS är $ 356.52K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CATS är 600.00B, med ett totalt utbud på 600000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 356.52K.