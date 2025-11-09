Capa Pris idag

Livepriset för Capa (CAPA) idag är --, med en förändring på 0.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAPA till USD är-- per CAPA.

Capa rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 136,186, med ett cirkulerande utbud på 157.06M CAPA. Under de senaste 24 timmarna handlades CAPA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02191833, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAPA med -0.80% under den senaste timmen och -13.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Capa (CAPA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 136.19K$ 136.19K $ 136.19K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 433.54K$ 433.54K $ 433.54K Cirkulationsutbud 157.06M 157.06M 157.06M Totalt utbud 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

