Cap USD Pris idag

Livepriset för Cap USD (CUSD) idag är $ 1.0, med en förändring på 0.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CUSD till USD är$ 1.0 per CUSD.

Cap USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 176,864,523, med ett cirkulerande utbud på 176.89M CUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades CUSD mellan $ 0.994902 (lägsta) och $ 1.004 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.17, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.947752.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CUSD med +0.00% under den senaste timmen och +0.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Cap USD (CUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 176.86M$ 176.86M $ 176.86M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 176.86M$ 176.86M $ 176.86M Cirkulationsutbud 176.89M 176.89M 176.89M Totalt utbud 176,891,432.691934 176,891,432.691934 176,891,432.691934

