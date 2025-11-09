Caliber Pris idag

Livepriset för Caliber (CAL50) idag är $ 0.282616, med en förändring på 0.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CAL50 till USD är$ 0.282616 per CAL50.

Caliber rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 28,260,965, med ett cirkulerande utbud på 100.00M CAL50. Under de senaste 24 timmarna handlades CAL50 mellan $ 0.28113 (lägsta) och $ 0.286226 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.309508, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.155988.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CAL50 med -0.00% under den senaste timmen och -0.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Caliber (CAL50) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 28.26M$ 28.26M $ 28.26M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 28.26M$ 28.26M $ 28.26M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Caliber är $ 28.26M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CAL50 är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 28.26M.