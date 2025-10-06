Livepriset för CAIRE idag är 0.00143295 USD. Följ kursuppdateringar för CAIRE-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska CAIRE prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för CAIRE idag är 0.00143295 USD. Följ kursuppdateringar för CAIRE-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska CAIRE prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

$0.00143295
$0.00143295
+1.60%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
CAIRE (CAIRE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:46:18 (UTC+8)

CAIRE (CAIRE) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00140604
$ 0.00140604
lägsta under 24-timmar
$ 0.00144062
$ 0.00144062
högsta under 24-timmar

$ 0.00140604
$ 0.00140604

$ 0.00144062
$ 0.00144062

$ 0.00675754
$ 0.00675754

$ 0.00136258
$ 0.00136258

--

+1.62%

+4.04%

+4.04%

CAIRE (CAIRE) priset i realtid är $0.00143295. Under de senaste 24 timmarna har CAIRE handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00140604 och en högsta nivå på $ 0.00144062, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. CAIREs högsta pris genom tiderna är $ 0.00675754, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00136258.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har CAIRE förändrats med -- under den senaste timmen, +1.62% under 24 timmar och +4.04% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

CAIRE (CAIRE) Marknadsinformation

$ 30.09K
$ 30.09K

--
--

$ 30.09K
$ 30.09K

21.00M
21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CAIRE är $ 30.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CAIRE är 21.00M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.09K.

CAIRE (CAIRE) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på CAIRE till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på CAIRE till USD $ -0.0005456667.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på CAIRE till USD $ -0.0003666618.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på CAIRE till USD $ -0.0017437101305267066.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+1.62%
30 dagar$ -0.0005456667-38.07%
60 dagar$ -0.0003666618-25.58%
90 dagar$ -0.0017437101305267066-54.89%

Vad är CAIRE (CAIRE)

CAIRE (C.A.I.R.E. – EQ42) is an on-chain mental health protocol focused on building accessible, AI-assisted telepsychiatry services for the decentralized world. The project leverages blockchain transparency and token-based governance to offer mental wellness tools, community-driven support, and long-term care solutions without centralized gatekeeping. Through $CAIRE, users can interact with emotional AI agents, participate in mental health campaigns, and contribute to a collective healing ecosystem. With over 33% of supply locked and a growing endorsement base, CAIRE is designed for sustainability, trust, and real-world impact. Our mission is to reduce stigma, increase access to emotional care, and pioneer the future of on-chain emotional intelligence.S

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

CAIRE (CAIRE) resurs

Officiell webbplats

CAIRE Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer CAIRE (CAIRE) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina CAIRE (CAIRE) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för CAIRE.

Kontrollera CAIRE prisprognosen nu!

CAIRE till lokala valutor

CAIRE (CAIRE) Tokenomics

Förståelsen för CAIRE(CAIRE):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om CAIRE-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om CAIRE (CAIRE)

Hur mycket är CAIRE (CAIRE) värd idag?
Livepriset för CAIRE i USD är 0.00143295 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella CAIRE-till-USD-priset?
Det aktuella priset för CAIRE till USD är $ 0.00143295. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för CAIRE?
Börsvärdet för CAIRE är $ 30.09K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av CAIRE?
Det cirkulerande utbudet av CAIRE är 21.00M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för CAIRE?
CAIRE uppnådde ett ATH-pris på 0.00675754 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för CAIRE
CAIRE såg ett lägstapris på 0.00136258 USD.
Vad är handelsvolymen för CAIRE?
Live 24-timmars handelsvolym för CAIRE är -- USD.
Kommer CAIRE att gå högre i år?
CAIRE kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in CAIRE prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:46:18 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.