CAIRE (CAIRE) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: lägsta under 24-timmar $ 0.00140604 högsta under 24-timmar $ 0.00144062 All Time High $ 0.00675754 Lägsta pris $ 0.00136258 Prisförändring (1H) -- Prisändring (1D) +1.62% Prisändring (7D) +4.04%

CAIRE (CAIRE) priset i realtid är $0.00143295. Under de senaste 24 timmarna har CAIRE handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00140604 och en högsta nivå på $ 0.00144062, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. CAIREs högsta pris genom tiderna är $ 0.00675754, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00136258.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har CAIRE förändrats med -- under den senaste timmen, +1.62% under 24 timmar och +4.04% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

CAIRE (CAIRE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 30.09K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 30.09K Cirkulationsutbud 21.00M Totalt utbud 21,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för CAIRE är $ 30.09K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CAIRE är 21.00M, med ett totalt utbud på 21000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 30.09K.