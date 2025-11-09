CacheDrop Pris idag

Livepriset för CacheDrop (CACHE) idag är $ 0.00002475, med en förändring på 5.58% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CACHE till USD är$ 0.00002475 per CACHE.

CacheDrop rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 24,747, med ett cirkulerande utbud på 999.88M CACHE. Under de senaste 24 timmarna handlades CACHE mellan $ 0.00002465 (lägsta) och $ 0.00002627 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00014666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00002316.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CACHE med +0.18% under den senaste timmen och -12.87% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

CacheDrop (CACHE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 24.75K$ 24.75K $ 24.75K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 24.75K$ 24.75K $ 24.75K Cirkulationsutbud 999.88M 999.88M 999.88M Totalt utbud 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

Det aktuella börsvärdet för CacheDrop är $ 24.75K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av CACHE är 999.88M, med ett totalt utbud på 999880289.0938786. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 24.75K.