BVM Pris idag

Livepriset för BVM (BVM) idag är $ 0.0101458, med en förändring på 9.15% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BVM till USD är$ 0.0101458 per BVM.

BVM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 251,436, med ett cirkulerande utbud på 24.82M BVM. Under de senaste 24 timmarna handlades BVM mellan $ 0.01011635 (lägsta) och $ 0.01117829 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 6.94, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0089956.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BVM med -0.84% under den senaste timmen och -12.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BVM (BVM) Marknadsinformation

