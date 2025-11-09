Brewski Pris idag

Livepriset för Brewski (BREWSKI) idag är $ 0.00001422, med en förändring på 0.47% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BREWSKI till USD är$ 0.00001422 per BREWSKI.

Brewski rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 14,207.52, med ett cirkulerande utbud på 998.82M BREWSKI. Under de senaste 24 timmarna handlades BREWSKI mellan $ 0.00001427 (lägsta) och $ 0.00001442 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00277218, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001367.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BREWSKI med -1.20% under den senaste timmen och -19.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Brewski (BREWSKI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 14.21K$ 14.21K $ 14.21K Cirkulationsutbud 998.82M 998.82M 998.82M Totalt utbud 998,822,421.6943 998,822,421.6943 998,822,421.6943

