Auto-leverage backed by real liquidity. BakerDAO combines advanced token economics, collateralized lending, leverage, and Berachain's Proof-of-Liquidity into a single cohesive financial ecosystem. The $BREAD token features a mathematically-enforced upward price trajectory, backed by $BERA tokens. BakerDAO is incubated by the core teams at Kodiak Finance and Yeet, and in collaboration with OlympusDAO.

