Brain Pris idag

Livepriset för Brain (SN90) idag är $ 0.57413, med en förändring på 8.16% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SN90 till USD är$ 0.57413 per SN90.

Brain rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 315,500, med ett cirkulerande utbud på 549.68K SN90. Under de senaste 24 timmarna handlades SN90 mellan $ 0.570051 (lägsta) och $ 0.631363 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.952517, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.316266.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SN90 med -0.03% under den senaste timmen och -32.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Brain (SN90) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 315.50K$ 315.50K $ 315.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 315.50K$ 315.50K $ 315.50K Cirkulationsutbud 549.68K 549.68K 549.68K Totalt utbud 549,680.0 549,680.0 549,680.0

