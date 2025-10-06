boris (BORIS) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00003169 $ 0.00003169 $ 0.00003169 lägsta under 24-timmar $ 0.00003398 $ 0.00003398 $ 0.00003398 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00003169$ 0.00003169 $ 0.00003169 högsta under 24-timmar $ 0.00003398$ 0.00003398 $ 0.00003398 All Time High $ 0.00108161$ 0.00108161 $ 0.00108161 Lägsta pris $ 0.00002574$ 0.00002574 $ 0.00002574 Prisförändring (1H) +0.84% Prisändring (1D) -4.05% Prisändring (7D) +18.61% Prisändring (7D) +18.61%

boris (BORIS) priset i realtid är $0.00003196. Under de senaste 24 timmarna har BORIS handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00003169 och en högsta nivå på $ 0.00003398, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. BORISs högsta pris genom tiderna är $ 0.00108161, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00002574.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har BORIS förändrats med +0.84% under den senaste timmen, -4.05% under 24 timmar och +18.61% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

boris (BORIS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 31.95K$ 31.95K $ 31.95K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 31.95K$ 31.95K $ 31.95K Cirkulationsutbud 999.90M 999.90M 999.90M Totalt utbud 999,895,217.655314 999,895,217.655314 999,895,217.655314

Det aktuella börsvärdet för boris är $ 31.95K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BORIS är 999.90M, med ett totalt utbud på 999895217.655314. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.95K.