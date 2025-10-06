Livepriset för boris idag är 0.00003196 USD. Följ kursuppdateringar för BORIS-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska BORIS prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.Livepriset för boris idag är 0.00003196 USD. Följ kursuppdateringar för BORIS-till-USD i realtid, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmarsvolym och mycket mer. Utforska BORIS prisutvecklingen enkelt på MEXC nu.

boris Logotyp

boris Pris (BORIS)

Onoterad

1 BORIS-till-USD pris i realtid:

-4.00%1D
Denna token-data kommer från tredjepart.
boris (BORIS) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:44:35 (UTC+8)

boris (BORIS) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.84%

-4.05%

+18.61%

+18.61%

boris (BORIS) priset i realtid är $0.00003196. Under de senaste 24 timmarna har BORIS handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00003169 och en högsta nivå på $ 0.00003398, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. BORISs högsta pris genom tiderna är $ 0.00108161, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00002574.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har BORIS förändrats med +0.84% under den senaste timmen, -4.05% under 24 timmar och +18.61% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

boris (BORIS) Marknadsinformation

--
----

Det aktuella börsvärdet för boris är $ 31.95K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BORIS är 999.90M, med ett totalt utbud på 999895217.655314. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 31.95K.

boris (BORIS) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på boris till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på boris till USD $ -0.0000061781.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på boris till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på boris till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-4.05%
30 dagar$ -0.0000061781-19.33%
60 dagar$ 0--
90 dagar$ 0--

Vad är boris (BORIS)

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

boris (BORIS) resurs

Officiell webbplats

boris Prisprognos (USD)

Hur mycket kommer boris (BORIS) att vara värd i USD imorgon, nästa vecka eller nästa månad? Vad kan dina boris (BORIS) tillgångar värderas till 2025, 2026, 2027, 2028 - eller till och med 10 eller 20 år framåt i tiden? Använd vårt prisprognosverktyg för att utforska både kortsiktiga och långsiktiga prognoser för boris.

Kontrollera boris prisprognosen nu!

BORIS till lokala valutor

boris (BORIS) Tokenomics

Förståelsen för boris(BORIS):s tokenomics kan ge en djupare insikt i dess långsiktiga värde och tillväxtpotential. Från hur tokens distribueras till hur utbudet hanteras, avslöjar tokenomics kärnstrukturen i ett projekts ekonomi. Lär dig mer om BORIS-tokens omfattande tokenomiknu!

Många frågar också: Andra frågor om boris (BORIS)

Hur mycket är boris (BORIS) värd idag?
Livepriset för BORIS i USD är 0.00003196 USD, och uppdateras i realtid med de senaste marknadsuppgifterna.
Vad är det aktuella BORIS-till-USD-priset?
Det aktuella priset för BORIS till USD är $ 0.00003196. Kolla in MEXC Converter för korrekt konvertering av token.
Vad är börsvärdet för boris?
Börsvärdet för BORIS är $ 31.95K USD. Marknadsvärde = aktuellt pris × cirkulerande utbud. Den anger myntets totala marknadsvärde och ranking.
Vad är det cirkulerande utbudet av BORIS?
Det cirkulerande utbudet av BORIS är 999.90M USD.
Vad var all-time high (ATH) priset för BORIS?
BORIS uppnådde ett ATH-pris på 0.00108161 USD.
Vad var lägsta priset någonsin (ATL) för BORIS
BORIS såg ett lägstapris på 0.00002574 USD.
Vad är handelsvolymen för BORIS?
Live 24-timmars handelsvolym för BORIS är -- USD.
Kommer BORIS att gå högre i år?
BORIS kan bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in BORIS prisprognosen för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-06 07:44:35 (UTC+8)

