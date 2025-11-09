BOMET Pris idag

Livepriset för BOMET (BOMET) idag är --, med en förändring på 3.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOMET till USD är-- per BOMET.

BOMET rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 365,944, med ett cirkulerande utbud på 600.00M BOMET. Under de senaste 24 timmarna handlades BOMET mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00193848, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOMET med -0.03% under den senaste timmen och -21.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BOMET (BOMET) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 365.94K$ 365.94K $ 365.94K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 365.94K$ 365.94K $ 365.94K Cirkulationsutbud 600.00M 600.00M 600.00M Totalt utbud 600,000,000.0 600,000,000.0 600,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BOMET är $ 365.94K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BOMET är 600.00M, med ett totalt utbud på 600000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 365.94K.