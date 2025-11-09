BNBGUY Pris idag

Livepriset för BNBGUY (BNBGUY) idag är $ 0.00001321, med en förändring på 1.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BNBGUY till USD är$ 0.00001321 per BNBGUY.

BNBGUY rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 12,631.83, med ett cirkulerande utbud på 953.10M BNBGUY. Under de senaste 24 timmarna handlades BNBGUY mellan $ 0.00001325 (lägsta) och $ 0.0000135 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0003229, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00001181.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BNBGUY med -1.10% under den senaste timmen och -33.65% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BNBGUY (BNBGUY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 12.63K$ 12.63K $ 12.63K Cirkulationsutbud 953.10M 953.10M 953.10M Totalt utbud 953,096,958.0 953,096,958.0 953,096,958.0

