Livepriset för BlockTrader365 idag är 0.03239145 USD.BT365 börsvärdet är 3,239,144 USD. Följ prisuppdateringar för BT365 till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BT365

BT365 prisinformation

Vad är BT365

BT365 whitepaper

BT365 officiell webbplats

BT365 tokenomics

BT365 Prisförutsägelse

BlockTrader365 Logotyp

BlockTrader365 Pris (BT365)

Onoterad

1 BT365-till-USD pris i realtid:

BlockTrader365 (BT365) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:35:23 (UTC+8)

BlockTrader365 Pris idag

Livepriset för BlockTrader365 (BT365) idag är $ 0.03239145, med en förändring på 0.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BT365 till USD är$ 0.03239145 per BT365.

BlockTrader365 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,239,144, med ett cirkulerande utbud på 100.00M BT365. Under de senaste 24 timmarna handlades BT365 mellan $ 0.03231281 (lägsta) och $ 0.03239449 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04230719, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01739058.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BT365 med -0.00% under den senaste timmen och +4.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BlockTrader365 (BT365) Marknadsinformation

Det aktuella börsvärdet för BlockTrader365 är $ 3.24M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BT365 är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.24M.

BlockTrader365 Prishistorik USD

BlockTrader365 (BT365) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på BlockTrader365 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på BlockTrader365 till USD $ +0.0035196841.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på BlockTrader365 till USD $ +0.0051860233.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på BlockTrader365 till USD $ +0.006338189448403605.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0+0.24%
30 dagar$ +0.0035196841+10.87%
60 dagar$ +0.0051860233+16.01%
90 dagar$ +0.006338189448403605+24.33%

Prisförutsägelse för BlockTrader365

BlockTrader365 (BT365) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BT365 $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BlockTrader365 (BT365) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BlockTrader365 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som BlockTrader365 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BT365 prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BlockTrader365 Price Prediction.

Vad är BlockTrader365 (BT365)

BlockTrader365 and its platform token $BT365 enables users to make better trading decisions by only providing the most valuable onchain data about a token and its holders behavior. The platform charges a small fee for conduction transactions, which is used for buying back the $BT365 token. By holding the $BT365 token users can gain access to valuable onchain data, and get a boosted point score on the trading leaderboard.

BlockTrader365 (BT365) resurs

Folk frågar också: Andra frågor om BlockTrader365

Hur mycket kommer 1 BlockTrader365 att vara värd år 2030?
Om BlockTrader365 skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BlockTrader365-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 08:35:23 (UTC+8)

BlockTrader365 (BT365) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om BlockTrader365

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.