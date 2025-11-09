BlockTrader365 Pris idag

Livepriset för BlockTrader365 (BT365) idag är $ 0.03239145, med en förändring på 0.24% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BT365 till USD är$ 0.03239145 per BT365.

BlockTrader365 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,239,144, med ett cirkulerande utbud på 100.00M BT365. Under de senaste 24 timmarna handlades BT365 mellan $ 0.03231281 (lägsta) och $ 0.03239449 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.04230719, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01739058.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BT365 med -0.00% under den senaste timmen och +4.86% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BlockTrader365 (BT365) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.24M$ 3.24M $ 3.24M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för BlockTrader365 är $ 3.24M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BT365 är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.24M.