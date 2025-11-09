BlockMind Pris idag

Livepriset för BlockMind (BMIND) idag är --, med en förändring på 0.77% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BMIND till USD är-- per BMIND.

BlockMind rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 450,097, med ett cirkulerande utbud på 100.00B BMIND. Under de senaste 24 timmarna handlades BMIND mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BMIND med -- under den senaste timmen och -10.04% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

BlockMind (BMIND) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 450.10K$ 450.10K $ 450.10K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 450.10K$ 450.10K $ 450.10K Cirkulationsutbud 100.00B 100.00B 100.00B Totalt utbud 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

