Blitz Pris idag

Livepriset för Blitz (BLTZ) idag är --, med en förändring på 4.96% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLTZ till USD är-- per BLTZ.

Blitz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 62,675, med ett cirkulerande utbud på 1.56T BLTZ. Under de senaste 24 timmarna handlades BLTZ mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLTZ med +0.17% under den senaste timmen och -12.01% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Blitz (BLTZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 62.68K$ 62.68K $ 62.68K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 62.68K$ 62.68K $ 62.68K Cirkulationsutbud 1.56T 1.56T 1.56T Totalt utbud 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Blitz är $ 62.68K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BLTZ är 1.56T, med ett totalt utbud på 1555369000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 62.68K.